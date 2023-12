To już koniec. Była gwiazda Ekstraklasy na wylocie

Stipica od 2019 roku wystąpił w 142 oficjalnych spotkaniach Pogoni (133 razy zagrał w PKO Ekstraklasie). Bardzo długo był niekwestionowanym numerem jeden w drużynie i czołowym bramkarzem w całej lidze. Wszystko zmieniło się w sierpniu, kiedy piłkarz doznał urazu. Po powrocie do zdrowia został zesłany do rezerw, co było sporym zaskoczeniem. Teraz wiemy, że nie wróci już do pierwszego zespołu.