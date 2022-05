To ich przeklęta ziemia! Muszą wygrać po ponad 20 latach

Śląsk Wrocław nadal nie może być pewny utrzymania w lidze. Podopieczni Piotra Tworka mają za sobą serię pięciu meczów bez zwycięstwa, co odbiło się na ich pozycji w tabeli. W tej chwili są na 15. miejscu i mają zaledwie trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

Śląsk - Pogoń: "Portowcy" nie potrafią grać we Wrocławiu

Pogoń również potrzebuje dziś zwycięstwa. "Portowcy", aby dalej móc marzyć o mistrzowskim tytule, muszą wygrać wszystkie mecze do końca sezonu, a przy tym liczyć na wpadki rywali.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Genoa - Juventus 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Patrząc jednak na historię gier we Wrocławiu, nie będzie o to łatwo. Pogoń ani razu nie wygrała jeszcze na nowym stadionie Śląska (budowanym na potrzeby Euro 2012). Co więcej - ostatnio zwycięstwo w stolicy Dolnego Śląska szczecinianie odnieśli ponad 20 lat temu: 20 października 2001 roku. Spotkanie rozegrane zostało na obiekcie przy ulicy Oporowskiej.

Reklama

Mecz Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław rozpocznie się w sobotę o 17:30. Transmisja w Canal+ Sport, relacja na żywo w Interii.

Jakub Żelepień, Interia