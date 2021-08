Waldemar Fornalik objął Piasta we wrześniu 2017 roku. Kosta Runjaic do Szczecina przybył dwa miesiące później - w listopadzie. O zasługach i sukcesach obu panów nie trzeba nikogo przekonywać. I jeden, i drugi zapracowali sobie na szacunek i miejsce w pamięci kibiców na długie lata.

PKO Ekstraklasa. Mecz Pogoń Szczecin - Piast Gliwice w niedzielę

Waldemar Fornalik to trener, z którym najczęściej w swojej karierze rywalizował Kosta Runjaic. Do tej pory panowie mieli okazję spotkać się 11 razy - 10 razy w lidze i raz w Pucharze Polski. Co ciekawe, pierwszy punkt na polskiej ziemi Runjaic zdobył w starciu właśnie z Piastem prowadzonym przez Fornalika. Ten mecz odbył się w listopadzie 2017 roku, choć wiele wskazywało na to, że odbyć się nie powinien. Nad Szczecina szalała ulewa, a stan murawy był opłakany. Ostatecznie jednak spotkanie rozegrano. Zakończyło się wynikiem 2:2.

W dziesięciu kolejnych meczach rywalizacja Runjaic-Fornalik była bardzo wyrównana. Trzy mecze wygrał Niemiec, tyle samo Polak. Cztery spotkania zakończyły się natomiast remisem. Kolejna odsłona starcia Runjaica z Fornalikiem już w niedzielę. Początek meczu o 15.

