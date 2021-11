Stadion Pogoni wciąż jest w trakcie budowy. Docelowo pomieści ponad 20 tysięcy osób, jednak na razie maksymalna dopuszczalna liczba widzów to 8990 widzów. - Bilety na mecz z Lechią rozeszły się błyskawicznie. Klub prowadzi sprzedaż na trybunę A i sektor B1 i tam biletów już nie ma. Do sprzedaży mogą jeszcze trafić bilety niewykorzystane przez partnerów klubu, ale będą to bardzo niewielkie liczby, myślę, że łącznie maksymalnie 100 biletów. One znajdą się w sprzedaży w piątek o g. 17.30 - mówi w rozmowie z Interią Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Pogoni Szczecin.

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk. Mecz wzbudza olbrzymie zainteresowanie

Klub, widząc, że zainteresowanie meczem jest ogromne, postanowił wprowadzić drobne zmiany organizacyjne. - Zmieniliśmy organizację "powiększonej strefy zero". To miejsce, w którym zasiadają w trakcie meczu piłkarze spoza kadry meczowej, członkowie sztabu medycznego, czy wszystkie inne osoby z tak zwanej "strefy 0". Zmniejszyliśmy rozmiar tej strefy, dzięki czemu zyskaliśmy około 200 dodatkowych miejsc. Te krzesełka trafiły do sprzedaży we wtorek około południa i po kilku godzinach były już wyprzedane - tłumaczy Ufland.

W sprzedaży pozostały jedynie wejściówki na trybunę Ultras, czyli sektory B2-B5. Ich dystrybucją nie zajmuje się jednak Klub, lecz Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy". - Porozumienie ze stowarzyszeniem zakłada, że niesprzedane przez SKPS bilety trafiają do klubowego systemu sprzedaży 24 godziny przed meczem. W piątek o godzinie 17.30 dowiemy się zatem, czy i ile biletów na trybunę B będzie dostępnych do kupienia przez internet - dodaje rzecznik prasowy.

Na stadionie Pogoni na razie nie ma sektora dla kibiców gości. Ekstraklasa wydała klubowi zgodę na to, aby na czas budowy nie przyjmował on fanów przyjezdnych drużyn. W ostatnim meczu ze Śląskiem sympatycy WKS-u zasiedli jednak na trybunie Ultras wraz z kibicami Pogoni. Podobnie było na początku sezonu w spotkaniu z Górnikiem Zabrze.

Jakub Żelepień, Interia