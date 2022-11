To będzie dla nich najważniejszy mecz sezonu. Zagrają o uratowanie pięknego jubileuszu

Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa: Mecz o wszystko "Portowców"

Wygląda jednak na to, że okres ochronny Szweda właśnie się w Pogoni kończy. Kibice zaczynają mieć dość tego, co widzą na boisku. A widzą nie tyle brak postępu, co wręcz cofnięcie się zespołu w rozwoju. Defensywa istnieje tylko w teorii, a ostatnia porażka 1:4 z Górnikiem Zabrze przelała czarę goryczy. Z trybun pachnącego nowością stadionu poleciały dawno tu niesłyszane bluzgi w stronę własnych piłkarzy.