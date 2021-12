Bezpłatne wejściówki na wydarzenie klub rozdysponowywał od kilkunastu dni. Jednocześnie codziennie pojawiały się informacje o kolejnych atrakcjach. Tą nadrzędną miało być rzecz jasna kolędowanie. Pogoń do współpracy zaprosiła przeróżne szczecińskie zespoły i chóry. Jednym z nich był Chór Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego imienia Jana Szyrockiego. Jak powiedziały nam jego członkinie, to był nie tylko ich pierwszy występ na stadionie, ale także w ogóle premierowa wizyta na sportowym obiekcie. Atmosfera przypadła jednak paniom do gustu i jak nas zapewniały, możliwe, że wiosną wybiorą się na mecz.

Reklama

Pogoń Szczecin. Kolędowanie na stadionie

Podczas gdy muzycy i kibice wspólnie kolędowali, na stadionie pojawili się również piłkarze i członkowie sztabu szkoleniowego pierwszej drużyny Pogoni. Każdy miał w ręce piłkę, którą wyrzucał w trybuny. Ci, którzy je złapali, mogą w kolejnych dniach przyjść do siedziby klubu i odebrać przeróżne nagrody. To między innymi pobyt w spa, soniczne szczoteczki do zębów czy vouchery na siłownię.

Na koronie stadionu pojawił się także Mikołaj (to właśnie on cieszył się największym zainteresowaniem najmłodszych kibiców) i ogromna choinka. Tuż obok pojawił się...jarmark bożonarodzeniowy. Jak na kolędowanie przystało, nie zabrakło pierogów i barszczu. Niżej podpisany miał okazję skosztować i przyznać musi, że smakowały wybornie - choć to zapewne również zasługa kapitalnej atmosfery, która wytworzyła się na szczecińskim stadionie.

Na koniec wydarzenia głos zabrał Damian Dąbrowski. Kapitan Pogoni życzył kibicom wesołych świąt i prosił o wsparcie w dwóch ostatnich meczach "Portowców" w tym roku. Przypomnijmy, że w niedzielę szczecinianie zagrają na wyjeździe z Górnikiem Zabrze, a 18 grudnia, w ostatniej kolejce przed zimową przerwą, podejmą Wartę Poznań.

Jakub Żelepień, Interia