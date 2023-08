Szokująca decyzja Pogoni. Dante Stipica odsunięty od drużyny

Dante Stipica trafił do Pogoni Szczecin w 2019 roku. Od razu wskoczył między słupki i został nie tylko najlepszym bramkarzem ligi, ale i pupilkiem kibiców. W Szczecinie go pokochali, a on zdawał się odwzajemniać pozytywne emocje. Szybko nauczył się języka polskiego, wielokrotnie manifestował swoje przywiązanie do klubu, ale nade wszystko dawał określoną jakość na boisku.