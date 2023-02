Mariusz Fornalczyk trafił na wypożyczenie do Bruk-Betu Termalki Nieciecza. Młody skrzydłowy Pogoni Szczecin pozostanie piłkarzem I-ligowego klubu do końca obecnego sezonu. Umowa nie zawiera opcji wykupu piłkarza. Co ciekawe, transakcję przeprowadzono dosłownie na ostatni moment – gracz został zarejestrowany o 23:56:58, podczas gdy okienko transferowe zamykało się o północy.