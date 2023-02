Syn sławnego piłkarza zostaje w Ekstraklasie! Właśnie przedłużył umowę

Postawa Pogoni Szczecin rozczarowuje kibiców. Zespół zimował na czwartym miejscu, mając tyle samo punktów, co trzeci Lech Poznań i piąty Widzew Łódź. Strata do lidera - Rakowa Częstochowa - była jednak spora już po pierwszej części sezonu i wynosiła aż 12 punktów. To w zasadzie oznacza, że z wyścigu mistrzowskiego "Portowcy" wypisali się jesienią. Wtedy też stracili szansę na zdobycie Pucharu Polski. W listopadzie przegrali bowiem właśnie z podopiecznymi Marka Papszuna

Największym problemem szczecinian jest defensywa. Drużyna traci bramki na potęgę i nawet jeśli sama zdobywa ich sporo, często to nie wystarcza. Błędy popełniane przez obrońców i bramkarza kosztowały piłkarzy Jensa Gustafssona mnóstwo punktów.

W gabinetach podjęto więc decyzję o sprowadzeniu dwóch nowych defensorów. To Linus Wahlqvist i Leonardo Koutris. Pierwszy dopiero wyleczył kontuzję i nie zdążył jeszcze zadebiutować. Drugi wystąpił z kolei w obu wiosennych meczach. Nie zbawił jednak Pogoni, która najpierw zremisowała 3:3 z Widzewem, a później przegrała 0:2 zeŚląskiem.

Pogoń Szczecin: Luka Zahović podpisał nowy kontrakt

Klub pozyskał dwóch piłkarzy, a pozbył się czterech. Ze Szczecinem pożegnali się: Jakub Bartkowski, Luis Mata, Jean Carlos Silva i Kamil Drygas. W ostatnich miesiącach pojawiały się plotki mówiące o odejściu także Luki Zahovicia, ale okazały się one nieprawdziwe. We wtorek Pogoń oficjalnie poinformowała o przedłużeniu kontraktu ze Słoweńcem. Nowa umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2025 roku.

27-latek trafił do Szczecina 2,5 roku temu. W tym czasie wywalczył z Pogonią dwa brązowe medale i dwukrotnie rywalizował z klubem na arenie międzynarodowej. Dotąd w granatowo-bordowych barwach wystąpił w 74 meczach PKO Bank Polski Ekstraklasy, w których zdobył 17 bramek. Zanotował również 6 spotkań w UEFA Europa Conference League (2 zdobyte bramki) oraz 5 meczów w Pucharze Polski (4 strzelone gole). Do jego dorobku dopisać należy 10 asyst. Były 2-krotny król strzelców ligi słoweńskiej w trakcie gry w Pogoni regularnie jest także powoływany do reprezentacji swojego kraju. Dotąd zagrał w narodowych barwach 14-krotnie. W obecnym sezonie Zahović zdobył dotąd 9 bramek (4 w Ekstraklasie, 3 w Pucharze Polski i 2 w UECL).

- W ostatnich dniach parokrotnie wspominałem w mediach, że jesteśmy bardzo blisko przedłużenia umowy z Luką - powiedział dyrektor pionu sportowego Pogoni Dariusz Adamczuk, cytowany w oficjalnym komunikacie klubu. - Zawodnik dobrze czuje się w Szczecinie i w klubie, a dla nas jest niezaprzeczalnie wartością dodaną. Wiemy, że Luka wciąż nie odkrył wszystkich kart, ma nam bardzo dużo do zaoferowania i dziś z radością możemy poinformować o jego nowej umowie.

Luka Zahović to syn znanego przed laty piłkarza, Zlatko Zahovicia.

Jakub Żelepień, Interia

Luka Zahović / Marta Badowska / PressFocus / NEWSPIX.PL / Newspix

Luka Zahović i Kamil Grosicki / JAKUB PIASECKI / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL / Newspix