Sukces Pogoni Szczecin to jedno, ale ten gol! Stadiony świata [WIDEO]

Pogoń Szczecin pokonała 3:2 ekipę Linfield w Lidze Konferencji Europy i zapewniła sobie awans do dalszej fazy rozgrywek.

Pogoń Szczecin. Biczachczjan zdobył przepiękną bramkę

Ozdobą spotkania była bramka rezerwowego, czyli Wahana Biczachczjana. Reprezentant Armenii pojawił się na placu gry w drugiej połowie, a już po dziesięciu minutach od wejścia na boisko wpisał się na listę strzelców. I to jak!

Rywale najwyraźniej nie odrobili lekcji, jeśli chodzi o przygotowanie do tego spotkania. Wiadomo bowiem, że Biczachczjan to wręcz specjalista od takich goli z dystansu i nie można ani na moment zostawiać go samego. A tu był kompletnie niepilnowany.