Chorwacko-austriacko-grecki tercet swój największy popis dał w zeszłym sezonie. To w dużej mierze za ich sprawą Portowcy wykręcili fenomenalny wynik 17 czystych kont w 30 meczach. Dante Stipica został wybrany najlepszym bramkarzem ligi, a Benedikt Zech otrzymał nominację do tytułu najlepszego obrońcy.

Pogoń Szczecin chce zatrzymać swoich obrońców i bramkarza

Choć obecny sezon pod względem skuteczności w defensywie wygląda w przypadku Pogoni nieco gorzej, włodarze klubu ani myślą wykonywać nerwowych ruchów. Na stadionie przy Twardowskiego Stipica, Zech i Triantafyllopoulos wciąż cieszą się ogromnym zaufaniem.



Reklama

Sebastian Staszewski, Radosław Majewski i Sławomir Peszko o polskiej Ekstraklasie - Oglądaj teraz!

Klub daje temu wyraz, przedłużając ich kontrakty. W zeszłym tygodniu umowa chorwackiego bramkarza została - po raz drugi zresztą - prolongowana. Tym razem aż do 30 czerwca 2026 roku. - Jestem szczęśliwy z tej decyzji. To wielki krok dla mnie i całej rodziny. Poczułem, że Pogoń to mój dom i chcę tutaj zostać, aby spełniać cele sportowe i osobiste - mówił, już po polsku, Dante Stipica.

Kilka miesięcy temu przedłużono także współpracę z greckim stoperem. Obecna umowa Triantafyllopoulosa obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. - Nasza defensywa w minionym sezonie spisywała się bardzo dobrze, więc to naturalne, że dążyliśmy do tego, aby jej członkowie pozostali z nami. Wierzę, że Kostas nadal będzie wzmacniał rywalizację na pozycji środkowego defensora - argumentował dyrektor sportowy Dariusz Adamczuk.

Na ten moment otwarta pozostaje kwestia dalszej współpracy z Benediktem Zechem. Umowa Austriaka wygasa 30 czerwca 2022 roku. Klub bardzo chciałby ją przedłużyć i z informacji Interii wynika, że rozmowy w tej sprawie się toczą. Na efekty trzeba będzie jeszcze jednak poczekać.

Jakub Żelepień