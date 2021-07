Portugalczyk przyleciał do Polski wczoraj. Niemalże prosto z lotniska skierował się na stadion przy Łazienkowskiej. Tam, w towarzystwie między innymi Dariusza Mioduskiego, oglądał spotkanie Legii Warszawa z Florą Tallin. Wiele wskazuje na to, że zamierzał z bliska przyjrzeć się Bartoszowi Kapustce, który już wiosną był w orbicie jego zainteresowań. Pomocnik Legii błysnął w trzeciej minucie efektowną akcją bramkową, ale później nabawił się przykrej kontuzji podczas wykonywania cieszynki.

Najnowsze informacje z Igrzysk Olimpijskich - Sprawdź

Reklama

Paulo Sousa obejrzy mecz Pogoń Szczecin-NK Osijek

W czwartek rano selekcjoner zameldował się w Wielkopolsce, a dokładnie - w Opalenicy. Odbywa się tam zgrupowanie Talent Pro. Przebywają na nim najbardziej utalentowani zawodnicy z zespołów U-15, U-16 i U-17. Takie odwiedziny to nie nowość - podobnie robił między innymi selekcjoner Jerzy Brzęczek.

Po południu Sousa przetransportuje się z kolei z Wielkopolski na Pomorze Zachodnie. O 21 w Szczecinie rozpocznie się mecz Pogoni z NK Osijek w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Prawdopodobnie wzrok selekcjonera będzie skupiony przede wszystkim na Kacprze Kozłowskim. Nie można jednak wykluczyć, że chce obejrzeć także innych piłkarzy. Być może Rafała Kurzawę, który grywał już przecież w reprezentacji - również podczas rosyjskiego mundialu.

To jednak nie koniec objazdu selekcjonera po Polsce. Jutro obejrzy także mecz ligowy pomiędzy Lechem Poznań a Radomiakiem Radom. W sobotę wróci natomiast do Warszawy i z trybun zobaczy potyczkę Legii z Wisłą Płock. Do domu w Portugalii poleci w niedzielę.

Najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski odbędzie się we wrześniu. Biało-Czerwonych czekają mecze z Albanią, San Marino i Anglią.

Jakub Żelepień