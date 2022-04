Runjaic w końcu zabrał głos na temat Legii. Co za słowa o „Vuko”!

Przed tym meczem Kosta Runjaic spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Niemiecki szkoleniowiec przekonywał, że w swoim zespole nie dostrzega symptomów rezygnacji czy zniechęcania. - Wyglądało to bardzo dobrze, wszyscy byli skoncentrowani i uczestniczyli w zajęciach z pełną chęcią i zaangażowaniem. Oczywiście bezpośrednio po meczu rozczarowanie było duże, ponieważ zagraliśmy dobrze, ale mimo wszystko nie zdobyliśmy nawet jednego punktu. Chłopcy wiedzą jednak, że jeszcze nic straconego. Teraz chcemy jeszcze bardziej się pokazać. Wszyscy mamy jeden cel, ciągle ku temu trenujemy i ciągle chcemy wygrywać następne mecze - mówił Kosta Runjaic.

Reklama

Pogoń Szczecin zagra mecz ostatniej szansy z Legią Warszawa

Problem jednak w tym, że w przypadku Lecha, Rakowa i Pogoni do końca sezonu pozostały zaledwie cztery kolejki. Szczecinianie, aby wywalczyć mistrzostwo, muszą zgromadzić o cztery punkty więcej niż zespoły z Poznania i Częstochowy. Wyzwanie jest więc ogromne, a co gorsza, "Portowcy" muszą liczyć na co najmniej dwie wpadki każdego z rywali przy jednoczesnej stuprocentowej skuteczności własnej.

Kosta Runjaic zdaje się jednak nie tracić wiary - przynajmniej w oficjalnym przekazie wysyłanym do kibiców. - Mecze, które nas czekają teraz, z Legią, Śląskiem, Lechią i Termalicą, wcale nie są łatwiejsze. Jesteśmy natomiast pełni wiary, że jeżeli zagramy w nich w takim samym stylu jak z Rakowem, to możemy je wygrać. Musimy w to wierzyć, starać się robić jeszcze mniej błędów, a w niektórych momentach wykrzesać z siebie jeszcze dodatkowe kilka procent - tłumaczył Niemiec.

Kosta Runjaic zabrał głos na temat Legii Warszawa

Od wielu tygodni w mediach przewija się temat pracy Runjaica w Legii Warszawa. Według niektórych źródeł, do porozumienia miało dojść już jakiś czas temu, ale strony zwlekają z ogłoszeniem decyzji. Być może nastąpi to po niedzielnym spotkaniu Pogoni z Legią.

Podczas konferencji prasowej Runjaic został poproszony o ustosunkowanie się do tych informacji. - Sugestii i plotek nie komentowałem w przeszłości i nie zrobię tego również teraz. W Schalke obecnie poszukują trenera, w Bielefeld tak samo, więc ten rynek jest ruchomy, ciągle coś się dzieje. Jeszcze w następnych dniach, tygodniach, miesiącach, wiele się z pewnością wydarzy, więc wszyscy powinniśmy być w tej chwili skoncentrowani na tym najbliższym spotkaniu, czyli meczu Pogoń-Legia - odparł Runjaic.

Niemiec wypowiedział się też na temat obecnego trenera "Wojskowych", Aleksandara Vukovicia. - Myślę, że po przejęciu drużyny "Vuko" wykonał bardzo dużą pracę, aby sprowadzić ten zespół na właściwe tory. Legia zdobyła mnóstwo punktów w rundzie wiosennej, bo dwadzieścia. Traci mało bramek, jest bardzo stabilną drużyną. "Vuko" to już dla mnie legenda Legii. Grał u nich, był trenerem, zawsze gdy był potrzebny, był do dyspozycji klubu. Jako trener zdobył z drużyną mistrzostwo Polski i można powiedzieć, że to on w tym sezonie uratował Legię - stwierdził Runjaic.

Spotkanie Pogoni Szczecin z Legią Warszawa rozpocznie się w niedzielę o 17:30. Transmisja w Canal+ Premium, relacja na żywo w Interii.

Jakub Żelepień, Interia