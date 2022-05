Runjaic oburzony po pytaniu o Legię. „Pan ma dużo fantazji”

Runjaica zapytałem o to, czy podczas długiego weekendu majowego wyjaśniła się jego przyszłość. Przypomnijmy, że Niemiec zameldował się w stolicy w niedzielę, a do treningów z obecnym klubem, Pogonią Szczecin, wrócił we wtorek.

- Plotki pozostawiam panu. Pan ma dużo fantazji i może dużo pisać na ten temat. Mogę potwierdzić, że byłem prywatnie z żoną w Warszawie - odpowiedział mocno poirytowany Kosta Runjaic.

Pogoń Szczecin: Kosta Runjaic oburzony na pytanie o Legię Warszawa

W kolejnych minutach swojego długiego przemówienia szkoleniowiec zarzucił dziennikarzom, że podczas gdy rozpisują się o jego wizycie w Warszawie, nikt nie wspomniał o tym, że tydzień wcześniej był w szpitalu. Już po zakończeniu konferencji Runjaic podszedł do mnie i pokazywał ślady po igłach na rękach. Mówił przy tym, że być może dzięki temu mu uwierzę.

Trener "Portowców" tłumaczył również, że od dobrych trenerów oczekuje się, że będą oglądać najważniejsze mecze w kraju na żywo. - Tak jest nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech czy innych krajach. Finał to duże wydarzenie, jest świetną okazją do spotkań z ludźmi z branży, do rozmów i wymiany poglądów - przekonywał Runjaic.

Szkoleniowiec odniósł się także publicznie do informacji Interii. Pisaliśmy na naszych łamach o tym, że Runjaic zakwaterowany był w hotelu Regent, w którym miał także spotkać się z działaczami Legii Warszawa.

- Wiedziałem, że hotel, w którym przebywałem, jest główną siedzibą PZPN-u. Dlaczego miałbym się chować? Spotkałem przy tej okazji wiele osób z polskiej piłki, chyba nawet samego prezesa Cezarego Kuleszę przy windzie - mówił Runjaic.

Kosta Runjaic nie przyznaje się do rozmów z Legią

W kolejnych minutach Runjaic postanowił przejść do bezpośredniego ataku w stronę Interii. W ten sposób odniósł się do wtorkowego komentarza: - Sam siebie pytam, dlaczego kiedy otrzymał pan takie informacje, nie zadzwonił pan bezpośrednio do mnie lub do naszego rzecznika. Pan ma prawo pisać to, co pan chce, podobnie jak ja mam prawo pisać historię Pogoni Szczecin i to właśnie robię - kontynuował Niemiec.

Problem tylko w tym, że Runjaic rzadko znajdował czas dla dziennikarzy. Sam próbowałem namówić go na wywiad (chociażby po zeszłym, bardzo zresztą udanym dla Pogoni, sezonie). Nic z tego jednak nie wyszło.

Pogoń Szczecin wciąż ma szanse na mistrzostwo

Pogoń Szczecin zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli i ma na koncie 62 punkty. Do najlepszych w lidze Rakowa Częstochowa i Lecha Poznań "Portowcy" tracą trzy oczka. Wciąż zachowują matematyczne szanse na wywalczenie mistrzowskiego tytułu, jednak muszą w tym celu liczyć na wpadki swoich bezpośrednich rywali.

W sobotę Pogoń zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Początek tego spotkania o 17:30. Relacja na żywo w Interii.

Jakub Żelepień, Interia