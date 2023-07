Pucharowicz stracił najszybszego piłkarza ligi. Teraz znalazł następcę

Pogoń Szczecin rozpoczęła okres transferowy od ruchów wychodzących. Z klubem pożegnał się kapitan Damian Dąbrowski, a po okresie wypożyczenia swojego pobytu w Polsce nie zdecydował się przedłużyć Pontus Almqvist. W konsekwencji "Portowcy" stracili dwóch cennych graczy, a działacze musieli pilnie znaleźć ich następców. Zwłaszcza że zespół szykuje się do trzeciego z rzędu startu w eliminacjach Ligi Konferencji Europy i liczy na to, że w końcu dojdzie dalej niż do drugiej rundy.

Dąbrowskiego zastąpił Portugalczyk Joao Gamboa. Jego transfer udało się dopiąć jeszcze w czerwcu , dzięki czemu zawodnik jest z drużyną od początku obozu przygotowawczego. Na napastnika trenerowi, kibicom i piłkarzom przyszło poczekać nieco dłużej. Ostatecznie został nim Efthymios Koulouris.

Pogoń Szczecin: Efthymios Koulouris nowym napastnikiem

27-latek jest wychowankiem jednego z największych klubów greckich - PAOK Saloniki. W tym klubie zdobywał pierwsze piłkarskie szlify, a następnie był wypożyczony do Anorthosisu Famagusta. W cypryjskiej ekstraklasie, jako niespełna 20-letni zawodnik, zaliczył udany sezon (22 mecze, 6 goli) i wrócił do PAOK, gdzie przez dwa sezony rywalizował o miejsce w składzie (łącznie 31 ligowych spotkań i 8 bramek). W tym czasie dwukrotnie wywalczył Puchar Grecji.

Sezon 2018/19 był dla napastnika przełomowy. Spędził go na wypożyczeniu w innym greckim klubie, Atromitosie. W 28 meczach zdobył 19 goli i został królem strzelców greckiej Superligi. Zaowocowało to transferem do Tuluzy. W premierowym sezonie Koulouris zagrał w Ligue1 24 spotkania i zdobył 4 bramki, a jego klub spadł z francuskiej ekstraklasy. Po kolejnym sezonie, rozgrywanym już w Ligue2 (tylko 8 rozegranych meczów) rozwiązał kontrakt i ponownie związał się z Atromitosem. W sezonie 2021/22 zdobył w greckiej ekstraklasie 14 bramek w 32 meczach, będąc czwartym najlepszym strzelcem ligi. Zaowocowało to kolejnym zagranicznym transferem do LASK. Jesień ubiegłego sezonu napastnik spędził w austriackiej Bundeslidze (14 meczów, 338 minut, 1 gol), a wiosną był wypożyczony do tureckiego Alanyasporu (10 meczów, 471 minut, 3 strzelone gole).

- Przede wszystkim chcę strzelać dużo goli, to jest mój podstawowy cel. Chcę nawiązać do tego, co robiłem na greckich boiskach. Zrobię wszystko, by właśnie tak się stało. Oczywiście, że chcę też wrócić po roku przerwy do reprezentacji kraju, bo gra w narodowych barwach jest zaszczytem dla każdego piłkarza. Przede wszystkim chcę być zdrowy i strzelonymi golami odwdzięczyć się za zaufanie zespołowi - powiedział zawodnik, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

Do tej pory Koulouris rozegrał 18 spotkań dla reprezentacji Grecji.

Jakub Żelepień, Interia

Pogoń Szczecin / Imago Sport and News / East News

Brondby - Pogoń Szczecin / Andrzej Szkocki / East News

Przy piłce Pontus Amlqvist (Pogoń) / Andrzej Szocki / East News