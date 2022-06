Pucharowicz nie zdążył z transferami. Dyrektor sportowy podaje nowy termin

Kilka tygodni temu dyrektor sportowy Pogoni Dariusz Adamczuk mówił, że chciałby, aby kadra była zamknięta przed wznowieniem treningów. Przekonywał, że nad transferami pracuje od dłuższego czasu i taki obrót spraw jest możliwy.

Pogoń Szczecin: Nadal bez transferów

Tymczasem w poniedziałek pierwsi piłkarze przybyli do Szczecina na tradycyjne badania wydolnościowe, a transferów jak nie było, tak nie ma. Cytowany przez Polską Agencję Prasową Adamczuk twierdzi teraz, że termin można wydłużyć do 20 czerwca. - Chcielibyśmy mieć na ten moment już dopięte wszystkie umowy z nowymi zawodnikami, ale jeśli będzie kilkudniowy poślizg, to nic strasznego się nie stanie. 20 czerwca jedziemy na obóz i wówczas dobrze byłoby, by tam trenerzy mieli do dyspozycji pełen skład - powiedział dyrektor sportowy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czesław Michniewicz o planach na mecz rewanżowy z Belgią. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Pogoń poszukuje obecnie tylko dwóch zawodników - napastnika i lewego obrońcę. - Rewolucji w składzie nie będzie. Zresztą trener Gustafsson także by nie chciał, by taka nastąpiła. Wiadomo, że do klubu wracają z wypożyczenia Kryspin Szcześniak i Marcel Wędrychowski. Ponadto po półrocznej kontuzji do ekipy dołączy także Kacper Smoliński. Nie będą jeszcze trenowali Rafał Kurzawa i Alexander Gorgon - tłumaczył Adamczuk.

Dyrektor dał również wyraźnie do zrozumienia, że zarówno defensor, jak i snajper będą obcokrajowcami. Zdaniem Adamczuka, trudno jest bowiem znaleźć polskich piłkarzy o odpowiedniej charakterystyce i o osiągalnych dla Pogoni wymaganiach finansowych.

Jakub Żelepień, Interia