Przybył tu, kiedy było pobojowisko. Teraz świętował wielkie otwarcie stadionu

Jakub Żelepień Pogoń Szczecin

Konstantinos Triantafyllopoulos to jeden z symboli budowy nowego stadionu w Szczecinie. Grek dołączył do Pogoni latem 2019 roku, kiedy klubowy teren wyglądał jak plan zdjęciowy do filmu o Księżycu. 1 października 2022 roku stoper wziął natomiast aktywny udział w wielkim otwarciu nowoczesnego obiektu.

Zdjęcie Pogoń Szczecin otworzyła nowy stadion / Marcin Bielecki / PAP