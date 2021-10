Fatum udało się odczarować 21 lipca 2019 roku. Portowcy pokonali Legię 2-1, a bramki zdobyli Adam Buksa i Zvonimir Kozulj. Zazwyczaj spokojny Kosta Runjaic eksplodował radością w swojej strefie trenerskiej. Viralem w mediach społecznościowych stało się nagranie, na którym widać, jak Niemiec rzuca z radości butelką o ziemię.

Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa

Runjaic potrzebował trzech podejść, aby nauczyć się stadionu przy Łazienkowskiej. Za pierwszym razem jego Pogoń przegrała gładko 0-3. Za drugim prowadziła do przerwy, ale ostatecznie przegrała 1-3. Za trzecim udało się wywalczyć remis 1-1. To był maj 2019 roku. Dwa miesiące później Portowcy w końcu triumfowali. I najwyraźniej polubili smak zwycięstwa, bo gdy niemal rok później mierzyli się w Warszawie z Legią w rundzie mistrzowskiej, ponownie wygrali. Ponowie 2-1.

Runjaic używał różnych trików, aby nauczyć swoją drużynę gry w stolicy. Zabierał podopiecznych na wycieczkę po mieście i ordynował wspólne zdjęcia pod Pałacem Kultury i Nauki - wszystko po to, aby zespół odprężył się i poczuł jak zwykli turyści. Oprócz tego trener teatralnie wręcz powtarzał podczas konferencji prasowych, że to mecz jak każdy inny. Że Legia to zespół jak każdy inny.

Zadziałało dwa razy, za trzecim już nie. W kwietniu tego roku Portowcy znów wybrali się do Warszawy. Po 22 kolejkach tracili do Legii siedem punktów. Wygrana pozwoliłaby im utrzymać się w walce o mistrzostwo. Przegrana redukowała te szanse niemal do zera. Zespół ze Szczecina nie wytrzymał presji. Poległ 2-4 i ostatecznie zakończył sezon nawet nie na drugim, a na trzecim miejscu.

Legia - Pogoń. O której mecz, gdzie oglądać?

Jak będzie tym razem? Trudno przewidzieć. Pogoń będzie pierwszym zespołem, który powalczy w lidze z Legią Marka Gołębiewskiego. Forma warszawskiej drużyny to wielka niewiadoma.

Mecz Legia Warszawa - Pogoń Szczecin rozpocznie się w niedzielę 31 października o 17:30. To spotkanie pokażą na żywo dwie stacje telewizyjne: Canal+ Premium i TVP Sport. Relację przeprowadzi natomiast Interia.

Jakub Żelepień, Interia