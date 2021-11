Przemiana Zahovicia. Runjaic zdradził powody!

Podczas pomeczowej konferencji prasowej trener Kosta Runjaic nie krył zadowolenia. - Myślę, że kibice są szczęśliwi. Zagraliśmy dobry mecz od pierwszej sekundy. Byliśmy agresywni, aktywni i ofensywni. Mieliśmy przewagę w posiadaniu piłki, oddaliśmy też więcej strzałów - ocenił trener.

Pogoń Szczecin. Kosta Runjaic zdradził sekret skuteczności Zahovicia

Łyżką dziegciu w beczce miodu była bramka stracona tuż po tym, jak szczecinianie wyszli na prowadzenie. - To nie może nam się przydarzać. Z drugiej strony to, jak drużyna zareagowała, było wspaniałe. Bardzo się z tego cieszę i uważam, że zwycięstwo było zasłużone - powiedział Kosta Runjaic.

Na koniec trener odpowiedział na pytanie Interii dotyczące Luki Zahovicia. W zeszłym sezonie Słoweniec strzelił zaledwie dwa gole, a teraz ma ich na koncie już cztery. - Są zawodnicy, którzy potrzebują trochę więcej czasu na aklimatyzację. Luka do nich należy. Teraz jest już w pełni zgrany z zespołem i to widać. Poza tym po raz drugi został ojcem i myślę, że to wzmocniło go mentalnie - stwierdził szkoleniowiec.

W kolejnym spotkaniu Pogoń podejmie Lechię Gdańsk. Początek meczu w sobotę o 17:30.

Jakub Żelepień, Interia