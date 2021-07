Wszystko przez to, że szwedzka prokuratura nie zgadza się z wyrokiem sądu pierwszej instancji. Złożyła więc apelację. Ta trafi do sądu wyższej instancji. Do 1 września prokuratura czekać będzie na nowe dowody w sprawie Cibickiego.

Paweł Cibicki wciąż zawieszony

Choć od 7 czerwca Paweł Cibicki - zgodnie ze szwedzkim prawem - uznany był za niewinnego, wciąż nie mógł grać ani trenować w żadnym klubie zrzeszonym w FIFA. Wszystko przez to, że światowa centrala nadal nie ściągnęła zawieszenia.



- Ja nie wiem, jaki on jest teraz. Może jak dostanie pięć złotych, to będzie chciał od razu je wydać w kasynie. A może będzie chciał odkładać do skarbonki i oszczędzać. Nie mam pojęcia - mówił w rozmowie z nami prezes Pogoni Szczecin, Jarosław Mroczek.

Ostatni mecz w barwach Pogoni Cibicki rozegrał 19 września ubiegłego roku. Jego kontrakt obowiązuje natomiast do 30 czerwca 2023 roku.

Jakub Żelepień