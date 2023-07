Pogoń Szczecin trzeci sezon z rzędu załapała się do europejskich pucharów . Dwa lata temu "Portowcy" zaczynali przygodę od drugiej rundy i odpadli w niej z chorwackim NK Osijek . W zeszłym roku przygodę w Europie rozpoczęli natomiast dwa tygodnie wcześniej. W pierwszej rundzie rozprawili się z KR Reykjavik z Islandii, ale Broendby okazało się już przeszkodą nie do przejścia. W dwumeczu Duńczycy wygrali 5:1 i zakończyli marzenia szczecinian.

Teraz "Duma Pomorza" znów startuje od drugiej rundy. Podczas czerwcowego losowania Pogoń trafiła na zwycięzcę pary Linfield FC - KF Vllaznia . W przeciwieństwie do pozostałych polskich pucharowiczów musiała więc czekać na ostateczne poznanie rywala aż do zeszłego tygodnia . Zgodnie z przewidywaniami jest nim Linfield z Irlandii Północnej.

Pogoń Szczecin zagra z Linfield FC. Ten klub to rekordzista świata

Jak się okazuje - to klub, który jest... rekordzistą świata . Linfield to absolutny hegemon w lidze Irlandii Północnej, który tytuł na krajowym podwórku zdobył 56 razy. Żaden zespól nie powtórzył dotychczas tego osiągnięcia. Najbliżej jest Rangers FC , który 55-krotnie wywalczył mistrzostwo Szkocji.

W poprzednim sezonie rywale Pogoni dość niespodziewanie nie wygrali jednak ligi. "The Blues" zajęli drugie miejsce, ustępując Larne FC. Najlepszym strzelcem Linfield był fiński napastnik Eetu Vertainen, który zdobył 17 bramek. Przed startem obecnych rozgrywek opuścił jednak zespół z Belfastu. Obecnie najwyżej wycenianym na portalu Transfermarkt.de graczem "The Blues" jest 28-letni bramkarz Chris Johns - jego wartość to 275 tysięcy euro. Najbardziej znanym piłkarzem jest natomiast Kyle Lafferty. Piłkarz ten w przeszłości zanotował 85 występów w reprezentacji Irlandii Północnej i strzelił dla niej 20 goli.