Polski pucharowicz ma najmocniejszą kadrę od lat. Czy to wystarczy na Europę?

Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin dawno nie miała tak mocnej i wyrównanej kadry. Nie jest ona szczególnie szeroka, ale za to dobrze zbalansowana. Co także istotne – każdy zawodnik ma wartościowego konkurenta do walki o miejsce w pierwszym składzie. Czy to jednak wystarczy, aby swojej europejskiej przygody Portowcy nie zakończyli na jednym dwumeczu?

