Wprowadzenie nowego produktu Pogoń ogłosiła zabawnym filmem opublikowanym na swoich kontach w mediach społecznościowych. Do produkcji zaangażowanych zostało dwóch piłkarzy pierwszej drużyny - ulubieniec publiczności Dante Stipica i przeżywający eksplozję formy Luka Zahović. Dobór zawodników zdecydowanie nie był tutaj przypadkowy.

Pogoń Szczecin chce sprzedawać...szczoteczki soniczne

Na minutowym wideo piłkarze odgrywają scenę w szatni. Stipica prosi Słoweńca o pomoc w przygotowaniu reklamy. Napastnik początkowo jest niechętny, ale w końcu się zgadza. Później obaj przechodzą do innego pomieszczenia, a tam na ekranie oglądają teledysk do piosenki Fasolek "Myj Zęby". Zainspirowani utworem, przenoszą się do łazienki, biorą w dłonie szczoteczki soniczne i w rytm muzyki myją zęby. Na koniec wspólnie mówią w kierunku kamery znane wszystkim hasło: "Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć".

Szczoteczki trafiły już do klubowego fanshopu. Kosztują sporo, bo 189,99 złotych. Jak jednak nieoficjalnie ustaliliśmy, pierwsi kibice zgłaszają się już po zakup swoich egzemplarzy. Wszak miłość fanów do klubu jest często silniejsza niż zdrowy rozsądek.

Jakub Żelepień, Interia