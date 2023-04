Polski klub na sprzedaż? Prezes przyznaje: Były oferty z USA i Arabii

Obecnie większościowym właścicielem Pogoni jest spółka EPA, reprezentowana przez Jarosława Mroczka. To on jest prezesem klubu i odpowiada za jego bieżące funkcjonowanie. Jak sam jednak lubi powtarzać - młodszy już nie będzie, w związku z czym coraz częściej myśli o przyszłości "Portowców". - Od kilku lat, a nasiliło się to w okresie ostatniego roku, jesteśmy pytani przez podmioty zagraniczne "czy Pogoń jest na sprzedaż?". Nigdy zresztą tego nie ukrywaliśmy, że na wielu frontach prowadziliśmy i prowadzimy różne rozmowy, czy to w kwestii pozyskania dla klubu Partnera Głównego, czy właśnie nowych inwestorów. Mogę powiedzieć, że prowadziliśmy dość zaawansowane rozmowy najpierw z potencjalnym inwestorem ze Stanów Zjednoczonych, a w ostatnich kilku miesiącach z przedstawicielami funduszu z jednego z krajów arabskich z Zatoki Perskiej - zdradził Mroczek, cytowany przez oficjalny portal klubu.