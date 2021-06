Polscy i zagraniczni sparingpartnerzy Pogoni

Start przygotowań zaplanowano na 14 czerwca. Wtedy szczecinianie spotkają się po raz pierwszy po niemal miesiącu urlopu. Na początek sztab będzie chciał bardzo dokładnie przyjrzeć się formie zawodników. Odbędą się więc tradycyjne już badania szybkościowe i wydolnościowe, a także pomiar tkanki tłuszczowej.

Kiedy sprawy medyczne zostaną załatwione, szczecinianie przystąpią do pracy. Przez mniej więcej tydzień trenować będą na swoich obiektach. Do dyspozycji drużyny jest coraz więcej boisk, bo w międzyczasie wciąż postępuje przebudowa stadionu i towarzyszącej mu infrastruktury.

Pogoń przygotowywać będzie się tam, gdzie reprezentacja

23 czerwca zespół Pogoni wyruszy na zgrupowanie. Portowcy będą zakwaterowani w Hotelu Remes w Opalenicy. Teraz przebywają tam reprezentanci Polski, którzy szlifują formę przed Euro 2020.

Do hotelu przynależy pełnowymiarowe boisko. To właśnie na nim szczecinianie rozegrają trzy sparingi. Klub oficjalnie nie informował o rywalach, ale...rywale zrobili to za klub. Najpierw Portowcy zagrają z ekstraklasowym Zagłębiem Lubin (25 czerwca), a później ze słowackim MFK Ružomberok (29 czerwca). Nieznany pozostaje natomiast trzeci sparingpartner.

Obóz w Wielkopolsce zakończy się 3 lipca. Później Portowcy wrócą do Szczecina i ostatni etap przygotowań odbędą na miejscu. Wtedy ma też odbyć się ostatni mecz towarzyski.

Pierwsze spotkanie o stawkę szczecinianie rozegrają natomiast 22 lipca. Będzie to potyczka w ramach drugiej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy .

Jakub Żelepień