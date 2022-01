W piątek szczeciński klub poinformował o pozyskaniu napastnika Kacpra Kostorza. W poniedziałek Pogoń obwieściła z kolei finalizację transferu ofensywnego pomocnika z Armenii, Vahana Bichakhchyana.

Pogoń Szczecin ogłasza kolejny transfer

22-latek spędził ostatnie 4,5 sezonu w słowackim MŠK Žilina. Za naszą południową granicą wyrobił sobie bardzo dobrą markę. Dotąd rozegrał 60 spotkań w najwyżej klasie rozgrywkowej, w których zdobył 18 bramek. Poprzedni sezon zakończył z 11 bramkami i 5 asystami, a na półmetku obecnego ma w dorobku 6 goli i 7 asyst. Do jego dokonań w trwającym sezonie należy doliczyć świetną kampanię w UEFA Europa Conference League, w której w 8 spotkaniach strzelił 4 gole i dołożył do nich jedną asystę.

Pogoń Szczecin obserwowała reprezentanta Armenii od dłuższego czasu. - Kilka razy oglądaliśmy go na żywo podczas jego meczów w poprzednim klubie, byliśmy nim zainteresowani jeszcze zanim przedłużył kontrakt z Žiliną. Bardzo cieszę się z tego, że udało nam się zamknąć negocjacje i sfinalizować ten ruch. Vahan ma w sobie bardzo dużo piłkarskiej jakości. Trzymam kciuki za to, by już od początku rundy wiosennej pokazywał jak najwięcej ze swoich umiejętności. Na pewno ma wszystko, by z miejsca wzmocnić rywalizację i stać się ważnym ogniwem Pogoni - mówi szef pionu sportowego Pogoni Szczecin, Dariusz Adamczuk.

Jak dodał prezes Jarosław Mroczek, to rekordowo wysoki transfer przychodzący do klubu. -Nie tak dawno dokonaliśmy rekordowego transferu wychodzącego, kiedy opuszczał nas Kacper Kozłowski. Tu skala transakcji jest oczywiście inna, ale mogę powiedzieć, że dla Pogoni Szczecin, pod względem sumy odstępnego, także będzie to rekordowy transfer - przyznaje sternik "Portowców".

Piłkarz poleci z Pogonią Szczecin na obóz w Turcji. Rozpocznie się on w czwartek.

