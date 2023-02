Pogoń w końcu dopięła transfer. Musiała walczyć z ligowym rywalem

Pogoń Szczecin sfinalizowała trzeci zimowy transfer. Do zespołu dołączył Danijel Loncar. Chorwacki środkowy obrońca przeniósł się do „Portowców” z NK Osijek na zasadzie transferu definitywnego. Z ekipą prowadzoną przez Jensa Gustafssona Loncar związał się umową obowiązującą do końca czerwca 2026 roku.