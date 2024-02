Pogoń w euforii, Legia ma się czego bać. I te słowa, które mówią tak wiele

Trzy zwycięstwa na starcie wiosny w Ekstraklasie i niewielka już strata do lidera, do tego prestiżowy triumf w Pucharze Polski - tak wygląda początek rundy wiosennej w wykonaniu Pogoni Szczecin. "Portowcy" są na fali, luty należy do nich, a trener Jens Gustafsson mówi o "ekstremalnym zadowoleniu" z postawy swoich podopiecznych. Jeśli jego zespół pójdzie za ciosem, to kto wie, może jeszcze przed marcową przerwą na mecze reprezentacyjne klub ze Szczecina na wszystkich będzie patrzył z góry.