Pogoń szykuje list po skandalu w meczu z Brøndby IF. Grube słowa: Hołota

Radosław Nawrot Pogoń Szczecin

Prezes Pogoni Szczecin Jarosław Mroczek zapowiedział, że nie zostawi tak sprawy zajść, do jakich dopuścili kibice duńskiego zespołu Brøndby IF podczas meczu Ligi Konferencji w Szczecinie. Skieruje pismo do duńskiego klubu.

Zdjęcie Kibice Brondby IF w Szczecinie / AFP