Zvonimir Kożulj nabawił się urazu pachwiny i udał się do Niemiec na konsultację medyczną - informuje Pogoń Szczecin.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kosta Runjaić (Pogoń Szczecin): Nie mamy zamiaru zmieniać kompletnie nic w naszej strategii. Wideo INTERIA.TV

Kontuzję wykazały badania, które piłkarz przeszedł po powrocie z urlopu. Ich wyniki obejrzą jeszcze specjaliści z kliniki w Monachium, po czym podjęta zostanie decyzja dotycząca dalszego leczenia 26-latka.

Reklama

Według komunikatu opublikowanego przez oficjalną stronę internetową Pogoni, Kożulj najprawdopodobniej będzie musiał położyć się na stole operacyjnym. Później czekać go będzie trzytygodniowa rehabilitacja.

Operacja może więc oznaczać, że bośniacki pomocnik przegapi pierwszy ligowy mecz "Portowców" w 2020 roku. Pogoń zainauguruje rundę wiosenną 9 lutego, wyjazdowym starciem z Wisłą Płock. Jeśli zabieg zostanie przeprowadzony w ciągu kilku najbliższych dni, Kożulj będzie miał zaledwie tydzień na dojście do pełni formy przed startem ligi.

Po operacji 26-latek będzie wracał do zdrowia w Szczecinie, podczas gdy pozostała część drużyny uda się na obóz do Turcji. Bazą "Dumy Pomorza" będzie ten sam ośrodek, co w dwóch poprzednich latach, znajdujący się w miejscowości Belek. Zgrupowanie potrwa od 16 do 28 stycznia.

TB

Ekstraklasa - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy