Do końca przyszłego sezonu mecze piłkarskie w Szczecinie będzie mogło na żywo oglądać zaledwie 4800 kibiców. Tak wynika z przyjętego harmonogramu przebudowy stadionu Pogoni. We wtorek miasto podpisze z ministrem sportu Witoldem Bańką umowę na 30 mln zł dofinansowania inwestycji.

Zdjęcie Zdjęcie z meczu Pogoń - Lech /Marcin Bielecki /PAP

Budowa rozpoczęła się w marcu tego roku. Ma potrwać trzy lata. Na początek wykonawca zamknął dwie trybuny: wysoką - południową oraz zachodnią (łuk). Niemal z marszu przystąpiono do demontażu siedzisk i rozbiórki obu trybun. Oznacza to zmniejszenie pojemności obiektu do 4,8 tys. kibiców.

Budowa nowych trybun w miejscu obecnie zamkniętych ma trwać do połowy przyszłego roku. Wtedy prace przeniosą się na część północną i zachodnią, a kibice będą oglądali zawody z nowych trybun, co oznacza że pojemność stadionu powiększy się do ok. 10 tys. widzów. Docelowo trybuny będą mieściły 20500 miejsc.

Także latem 2020 r. przebudowana ma być płyta boiska głównego, która zostanie przesunięta w stosunku do obecnego miejsca. "Być może będzie to oznaczało, że na początku przyszłego sezonu będziemy musieli na jeden czy dwa mecze poprosić rywali, z którymi będziemy mieć wyznaczone mecze jako gospodarze, o zmianę i rozegrać te spotkania jako goście" - wyjaśniał prezes Pogoni Jarosław Mroczek, gdy startowała przebudowa.

Cała inwestycja ma wartość 364,4 mln zł, z czego budowa nowego stadionu kosztować będzie 261,2 mln zł. Ponadto powstanie Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, w ramach którego wybudowanych zostanie kolejnych pięć boisk. To właśnie CSDiM otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 30 mln zł

Cały kompleks ma być gotowy w pierwszym kwartale 2022 r.



