W meczu 14. kolejki PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin pokonała 1-0 Zagłębie Lubin. Jedyną bramkę zdobył w 96. minucie Michał Kucharczyk.

Dzięki wygranej "Portowcy" awansowali na drugie miejsce w tabeli i są już pewni tego, że zimową przerwę spędzą na ligowym podium. Zagłębie zajmuje natomiast szóste miejsce.



Pogoń dobrze rozpoczęła to spotkanie, lecz po kilku minutach Zagłębie przejęło inicjatywę. Obraz gry zmienił jednak Jakub Żubrowski, który po dwóch faulach - w 13. i 19. minucie - obejrzał dwie żółte kartki i w konsekwencji musiał przedwcześnie udać się do szatni.



Gospodarze zwietrzyli okazję i ruszyli do ataku. Świetnie wyglądał zwłaszcza 17-letni Kacper Kozłowski, który sprawiał obrońcom "Miedziowych" sporo problemów. To do niego zagrywał piłkę w 25. minucie Sebastian Kowalczyk. Zrobił to wprawdzie niecelnie, lecz zdołał to wykorzystać Luka Zahović, oddając celny strzał. Dominik Hładun popisał się jednak świetną interwencją.



25-letni golkiper zapracował na dobrą notę także w 42. minucie, zatrzymując uderzenie z dystansu Kozłowskiego. W efekcie pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.





W 52. minucie Pogoń przeprowadziła kapitalną akcję zespołową, a piłkę posłał do siatki stojący tuż przed pustą bramką Zahović. Jego radość nie trwała jednak długo. Sędzia główny po analizie VAR odgwizdał spalonego. Po 12 minutach futbolówka ponownie wpadła do bramki Zagłębia, lecz i tym razem wynik nie uległ zmianie. Zanim bowiem Kozłowski oddał skuteczny strzał, Alexander Gorgon faulował rywala.



W końcowych minutach Hładun w świetnym stylu obronił mocne uderzenie wprowadzonego w drugiej połowie w miejsce Huberta Matyni Michała Kucharczyka. Były zawodnik Legii nie powiedział jednak wtedy ostatniego słowa i w 96. minucie pokusił się o strzał z dystansu. Przymierzył w górny róg bramki i pokonał interweniującego Hładuna, zapewniając Pogoni zwycięstwo. Nic więc dziwnego, że po ostatnim gwizdku sędziego ucieszeni koledzy świętowali, wysoko podrzucając swojego bohatera.



TB

