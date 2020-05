W drugim meczu 27. kolejki Ekstraklasy Zagłębie Lubin rozbiło na wyjeździe Pogoń Szczecin 3-0. Przyjezdni nie pozostawili "Dumie Pomorza" żadnych szans i wszystkie bramki zdobyli jeszcze przed przerwą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Tomasz Frankowski dla Interii: Będę zaskoczony, jeśli Legia nie wywalczy mistrzostwa. Wideo INTERIA.TV

Zapis relacji na żywo z meczu Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin



Zapis relacji na żywo z meczu Pogoń - Zagłębie na urządzenia mobilne

Reklama

"Miedziowi" mogli kapitalnie rozpocząć ten mecz. Alan Czerwiński w swoim stylu podłączył się do akcji ofensywnej i dośrodkował wprost na głowę Bartosza Białka. Groźny strzał młodzieżowca obronił jednak Dante Stipica.

Kolejny cios wyprowadzony przez przyjezdnych był już skuteczny. Białek wygrał pojedynek fizyczny z Mariuszem Malcem i zagrał w pole karne do Dejana Drażicia. Ten zachował się niczym wyborowy snajper - "nawinął" Sebastiana Kowalczyka, łamiąc akcję do środka i posłał piłkę do siatki!

Pierwsza połowa była dynamiczna i stała na niezłym poziomie. Obie ekipy wyszły na murawę, by grać w piłkę, nie kopać po nogach rywali, choć faulów nie brakowało.

Bramka Damjana Bohara na 0-2 zwieńczyła kilka szalonych minut, w których najpierw Adam Frączczak mógł dać Pogoni wyrównanie, lecz trafił w słupek, a następnie Hubert Matynia ratował ekipę gospodarzy, wybijając piłkę z linii bramkowej.