Pogoń Szczecin wznawia treningi

Piłkarze trzeciego zespołu PKO Ekstraklasy, szczecińskiej Pogoni, będą się do wznowienia rozgrywek przygotowywać na własnych obiektach. Pierwszy tegoroczny trening odbędą w poniedziałek. Zaplanowali dwa mecze sparingowe.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cafe Futbol. Tomasz Hajto: Osiem zespołów Ekstraklasy ma podgrzewane boiska w 2020 roku? To jest tragedia! (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

"Urlop był krótki, dwutygodniowy. W poniedziałek wracamy do zajęć. Rozpoczynamy testami medycznymi, a zaraz potem pracą na boisku. Jeśli pogoda pozwoli, to w okresie przygotowawczym zostaniemy na miejscu. Jeśli nie, to spontanicznie zorganizujemy wyjazd za granicę jeżeli będzie to jeszcze możliwe" - przyznał trener "Portowców" Kosta Runjaić.

Reklama

Jego podopieczni rozjechali się do domów zaraz po rozegranym 19 grudnia ostatnim meczu ligowym z Zagłębiem Lubin, w którym wygrana 1-0 dała im trzecie miejsce w tabeli na koniec roku.



"Dla mnie był to ważny jest wypoczynek. Latem przerwa była bardzo krótka. Wielu zawodników od dawna nie przebywało z rodzinami, albo widziało się z nimi bardzo krótko. Tak naprawdę od lata wszyscy byliśmy w kwarantannie. Poruszaliśmy się tylko między domami i boiskiem. Po powrocie do przygotowań sytuacja właściwie się nie zmieni. Dlatego ta przerwa była bardzo potrzebna" - ocenił niemiecki trener.



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Część zespołów ligowych, mimo pandemicznych obostrzeń postanowiła wyjechać na obozy zagraniczne. Pogoń pozostaje w Szczecinie. Przebudowywany kompleks piłkarski daje coraz większe możliwości treningowe. Pod koniec ubiegłego roku oddano do użytku m.in. nowe boisko treningowe z podgrzewaną płytą boiska.



"Portowcy" wznowią rozgrywki 29 stycznia szlagierowo zapowiadającym się, wyjazdowym pojedynkiem z zajmującym drugie miejsce Rakowem Częstochowa w Bełchatowie.



Wcześniej drużyna szczecińska zagra dwa mecze sparingowe - z Arką Gdynia i Wartą Poznań.

Ekstraklasa - wyniki, terminarz i tabela