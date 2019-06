Pogoń Szczecin. Wypożyczenie Listkowskiego do Rakowa nie zostanie przedłużone

Starania Rakowa Częstochowa, by Marcin Listkowski pozostał w klubie, spełzły na niczym. 21-letni zawodnik rozpocznie przygotowania do nowego sezonu z drużyną Pogoni Szczecin.

Marcin Listkowski odegrał ważną rolę w awansie Rakowa Częstochowa do Ekstraklasy, dlatego nikogo nie dziwiło, że klub czynił wszystko co w jego mocy, by zawodnik pozostał na dłużej w drużynie beniaminka. Działania okazały się jednak bezskuteczne.

Wypożyczony z Pogoni Listkowski w zeszłym sezonie rozegrał 25 spotkań i strzelił trzy gole w pierwszej lidze, występując na pozycji skrzydłowego lub jako ofensywny pomocnik.

Raków poinformował, że 21-letni pomocnik rozpocznie przygotowania do nowego sezonu z drużyną Pogoni Szczecin.

Mimo młodego wieku Listkowski ma już na koncie aż 68 występów w pierwszej drużynie "Portowców", w której debiutował jako 17-latek. Dotychczas nie strzelił jeszcze ani jednej bramki dla szczecinian.

