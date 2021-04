Pogoń Szczecin nie dała szans Wiśle Płock i wygrała 2-0! Wynik meczu mógł być jeszcze bardziej okazały, jednak sędziowie nie uznali gola Adama Frączczaka.

Pogoń Szczecin po przegranej z Legią Warszawa w poprzedniej kolejce, nie tylko bardzo utrudniła swoją sytuację w kontekście walki o pierwsze miejsce, ale również spowodowała, że popularni "Portowcy" muszą punktować, aby utrzymać się na drugim miejscu.

Starcie z niżej notowaną Wisłą Płock było zatem idealną okazją do poprawy nastrojów i w pierwszej połowie rzeczywiście gospodarze optycznie dominowali. Pogoń mogła objąć prowadzenie tuż po rozpoczęciu gry, lecz Michał Kucharczyk nie zdołał umieścić piłki w siatce po podaniu z głębi boiska.



O wiele skuteczniejszy był natomiast Adrian Benedyczak w 16. minucie starcia. Napastnik pewnie wykorzystał podanie Kacpra Kozłowskiego, który najpierw skutecznie "nawinął" rywala, a po chwili posłał precyzyjną piłkę w pole karne. Atakujący gospodarzy urwał się defensywie i głową dopełnił formalności.



Później tempo spotkania nieco spadło. Wiślacy próbowali odpowiedzieć na ataki Pogoni, jednak zadecydowanie brakowało im konkretów.



Druga połowa mogła się o wiele lepiej rozpocząć dla Wisły Płock. Alan Uryga oddał strzał głową po dośrodkowaniu Mateusza Szwocha z rzutu rożnego, a pędząca piłka trafiła w poprzeczkę.



Niewykorzystana okazja zemściła się błyskawicznie. W 65. minucie Kucharczyk dopadł do piłki po wygranej przez Lukę Zahovicia "przebitce" z Urygą. Zawodnik Pogoni popędził w kierunku bramki i pewnym uderzeniem dopełnił formalności.

Pogoń pewnie pokonała Wisłę! Kucharczyk nie zawiódł

Wiślacy mieli dzisiaj pecha i także Patryk Tuszyński obił obramowanie bramki Dante Stipicy. Napastnik oddał sytuacyjny strzał "lobem" po wślizgu Cilliana Sheridana, piłka ponownie zakończyła natomiast lot na poprzeczce.



"Portowcy" trafili jeszcze do siatki w końcówce meczu po akcji dwóch rezerwowych. Rafał Kurzawa świetnie opanował piłkę i popędził w kierunku bramki. Pomocnik zagrał do Adama Frączczaka, a ten wpakował futbolówkę do bramki. Sędzia dopatrzył się jednak pozycji spalonej podającego.

Ekstraklasa - wyniki, tabela, strzelcy



PA



24. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-04-10 15:00 | Stadion: Stadion im. Floriana Krygiera Pogoń Szczecin Wisła Płock 2 0 DO PRZERWY 1-0 Benedyczak 16' M. Kucharczyk 65'

2 0 Pogoń Szczecin Wisła Płock Kamiński Garcia Michalski Uryga Tomasik Szwoch Lagator Adamczyk Lesniak Gjertsen Lewandowski Stipica Bartkowski Zech Triantafyllopoulos Mata Gorgon Dabrowski Kowalczyk Kozłowski Kucharczyk Benedyczak SKŁADY Pogoń Szczecin Wisła Płock Dante Stipica Krzysztof Kamiński Jakub Bartkowski Angel Garcia Benedikt Zech Damian Michalski Konstantinos Triantafyllopoulos Alan Uryga Luís Carlos Machado Mata Piotr Tomasik 67′ 67′ Alexander Gorgon Mateusz Szwoch Damian Dąbrowski 65′ 65′ Duszan Lagator 76′ 76′ Sebastian Kowalczyk 66′ 66′ Hubert Adamczyk 58′ 58′ Kacper Kozłowski Filip Lesniak 65′ 65′ 77′ 77′ Michał Kucharczyk 56′ 56′ Torgil Gjertsen 16′ 16′ 46′ 46′ Adrian Benedyczak 64′ 64′ Mateusz Lewandowski REZERWOWI Jakub Bursztyn Bartłomiej Gradecki Igor Łasicki Milan Obradović Mariusz Malec Damian Zbozień 67′ 67′ Tomas Martins Podstawski 64′ 64′ Piotr Pyrdoł Mariusz Fornalczyk Luka Šušnjara 58′ 58′ Kacper Smolinski Jakub Witek 46′ 46′ Luka Zahovič 56′ 56′ Damian Rasak 77′ 77′ Rafał Kurzawa 65′ 65′ Cillian Sheridan 76′ 76′ 87′ 87′ Adam Frączczak 66′ 66′ Patryk Tuszyński