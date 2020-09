Pogoń Szczecin zremisowała z Wisłą Kraków 2-2 w pierwszym niedzielnym meczu 3. kolejki PKO Ekstraklasy. "Portowcy" długo przegrywali, a do remisu zdołali doprowadzić w ostatniej akcji meczu.

Wisła musiała radzić sobie bez kontuzjowanego Jakuba Błaszczykowskiego. Jego koledzy byli jednak bardzo zmobilizowani i już w trzeciej minucie wyszli na prowadzenie.



Po dośrodkowaniu Macieja Sadloka z rzutu wolnego, pięknym strzałem z woleja popisał się Jean Carlos i zdobył bramkę.



Pogoń jednak szybko odpowiedziała i już po pięciu minutach wyrównała. Adam Frączczak znalazł się pod linią końcową. Zagrał wzdłuż bramki. Piłkę wślizgiem sięgnął Alexander Gorgon. Futbolówkę zdołał odbić Mateusz lis. Zrobił to jednak tak niefortunnie, że trafiła w nogi Lukasa Klemenza i wpadła do siatki.

Później jednak niewiele się działo. Gra się zaostrzyła, a sytuacji było bardzo mało. W efekcie do przerwy był remis.



W drugiej połowie znowu Wisła odważniej zaatakowała. Przyniosło to skutek, w postaci trafienia Chuki. Hiszpan miał sporo miejsca w polu karnym i wykorzystał to, uderzając precyzyjnie z pierwszej piłki.



Wydawało się, że "Biała Gwiazda" odniesie pierwsze zwycięstwo w sezonie. Pogoń nie zamierzała się jednak poddawać. Do końca wierzyła w zdobycie bramki i ta wiara przekuła się w rzeczywistość. W ostatniej akcji meczu, po wrzutce z rzutu rożnego, głową bramkę zdobył Konstantinos Triantafyllopoulos.

Zaraz po tym trafieniu sędzia zakończył spotkanie. W efekcie Wisła po trzech kolejkach ma dwa punkty. Pogoń jest w trochę lepszej sytuacji, bo zgromadziła cztery "oczka".



