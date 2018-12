18-letni, utalentowany obrońca Pogoni Szczecin, Sebastian Walukiewicz, pomyślnie przeszedł testy medyczne we włoskim Cagliari, ale zostanie w Pogoni do końca trwającego sezonu - potwierdził szczeciński klub.

Prezes Pogoni Jarosław Mroczek podkreślił, że piłkarz wrócił po badaniach do Polski, ale kontraktu z Włochami jeszcze nie podpisał.



- Badania nie wykazały żadnych przeciwwskazań, więc niebawem powinno dojść do dopełnienia formalności - zapewnił prezes, cytowany na stronie klubu.



Mroczek ujawnił, że rozmowy w tajemnicy były prowadzone już od miesięcy, a Walukiewicz na pewno nie opuści "Portowców" do końca sezonu.



- Transfer np. do klubu z Premier League, a następnie wypożyczenie go na trzeci poziom rozgrywek, mógłby go, mówiąc kolokwialnie, "zabić". Dlatego też jednym z warunków było to, że do końca sezonu zawodnik pozostanie z nami. Tym samym dotrzymujemy również słowa, bo przecież wcześniej mówiliśmy o tym, że zimą Walukiewicz z Pogoni nie odejdzie - powiedział szef klubu.



Ile Pogoń zarobi na odejściu utalentowanego nastolatka?



- Obie strony obowiązują tajemnice handlowe. Mogę potwierdzić, że dla Pogoni Szczecin będzie to rekordowy transfer. Ale nie jest też tak, że za kilka dni na klubowym koncie pojawi się góra pieniędzy i teraz to my będziemy mogli "porządzić" na rynku. Trzeba pamiętać, że płatności za transfery są zazwyczaj rozłożone na wiele rat i tak jest też w tym przypadku - zaznaczył prezes Mroczek. "Przegląd Sportowy" podaje kwotę 4 mln euro.



W bieżącym sezonie Ekstraklasy Walukiewicz zagrał w 18 meczach Pogoni.

