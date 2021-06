Włoski klub ogłosił, że przenosiny polskiego piłkarza formalnie dojdą do skutku po pozytywnym przejściu testów medycznych.

20-latek zwiąże się z włoskim klubem umową do czerwca 2025 roku. To już kolejny polski zawodnik, który trafia do Italii.

Benedyczak w ostatnim sezonie zagrał w 25 ligowych meczach szczecinian i strzelił 3 bramki.

"Witamy, Benek!" - napisał włoski klub w oficjalnym komunikacie.

Niedawno ogłoszono, że do Parmy postanowił wrócić legendarny Gianluigi Buffon. Tym samym młody polski piłkarz będzie miał szansę współpracować z bramkarzem-ikoną włoskiej piłki.





