Niezależnie od sytuacji związanej z pandemią koronawirusa i zgodnie z planem latem - w przerwie między obecnym i przyszłym sezonem piłkarskiej ekstraklasy - w Szczecinie zostanie przesunięta płyta boiska na stadionie miejskim, na którym gra Pogoń.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. TOP 5 asystentów w lidze (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Takie plany przedstawił wykonawca równo rok temu, jeszcze przed startem przebudowy obiektu. Tyle, że zgodnie z planem obecny sezon miał się zakończyć w połowie maja. Teraz zakończenie wyznaczono na drugą połowę lipca.



Reklama

- To przesunięcie terminów o dwa miesiące nie zmienia naszych planów dotyczących przeprowadzenia operacji przesunięcia boiska. Tyle, że rozpocznie się ona nieco później. By sprawnie przeprowadzić tę część inwestycji, potrzebujemy od sześciu do ośmiu tygodni - tłumaczył Tomasz Wiktorczyk, dyrektor kontraktu z konsorcjum firm Doraco-PBG.



Faktycznie będzie to polegało na wybudowaniu nowego boiska, z całą infrastrukturą ogrzewania i nawadniania. Będzie ono przesunięte o około 10 metrów w kierunku zachodnim i kilka metrów w stronę południową. Nowe położenie wynika z projektu budowanych trybun. Dotychczas, przez dziesiątki lat, płyta na stadionie w Szczecinie była równoległa tylko do południowej (najwyższej) trybuny. Po przeciwnej stronie trybuna była pod skosem do linii bocznej.



- Tegoroczna przerwa pomiędzy sezonami to właściwie jedyny czas na to, aby przeprowadzić to zadanie, potem już nie będzie kiedy czegoś takiego dokonać - podkreślił prezes Pogoni Jarosław Mroczek.



Chodzi o to, że do lipca wykonawca chce zakończyć prace przy budowie trybun, zadaszenia oraz części usługowej na trybunach południowej i zachodniej. Zostaną one oddane do użytku kibiców wraz z rozpoczęciem nowego sezonu. Wówczas rozpocznie się budowa dwóch pozostałych trybun. Automatycznie ta część stadionu zostanie wyłączona z eksploatacji.



- Wszystko mamy pod kontrolą. Obecne rozgrywki powinny się zakończyć do 20 lipca. Start następnego sezonu planowany jest na 1 września. To daje sześć tygodni przerwy, które mogą wystarczyć byśmy bez przeszkód rozgrywali mecze u siebie. Jeśli zdarzy się jakiś poślizg, to - w przypadku zaplanowanego meczu u siebie - poprosimy o zmianę gospodarza - przekazał Mroczek.