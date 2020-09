Kosta Runjaić miło zapamięta swój setny mecz w roli trenera Pogoni Szczecin w PKO Ekstraklasie. W 4. kolejce jego podopieczni pokonali Śląsk Wrocław 1-0. Decydującego gola z rzutu karnego zdobył Michał Kucharczyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Polski. Podhale Nowy Targ - Pogoń Szczecin 0-5 - skrót. Wideo INTERIA.TV

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław



Reklama

Runjaić debiutował w polskiej lidze 17 listopada 2017 roku. Wtedy Pogoń przegrała z Wisłą Kraków 0-1, po golu Jakuba Bartkowskiego, który dziś występuje w Szczecinie. Zagrał nawet w końcówce meczu ze Śląskiem, zastępując kontuzjowanego Kamila Drygasa.



Do urazu kapitana Pogoni doszło w 87. minucie, po starciu z bramkarzem rywali. Matusz Putnocky chciał wypiąstkować dośrodkowanie Kucharczyka. Nie trafił jednak w piłkę, a w głowę Drygasa, który padł na murawę. Sędzia Krzysztof Jakubik bez zastanowienia wskazał na 11. metr, a golkiperowi Śląska pokazał żółtą kartkę.



Do rzutu karnego podszedł Kucharczyk. Sprytnie wyczekał Putnocky'ego i pewnie trafił do siatki. Było to zwycięskie trafienie.



Wcześniej bowiem sytuacji było bardzo mało. W pierwszej połowie jedyną dobrą okazję miał Dino Sztiglec, ale jego strzał obronił Dante Stipica.



W drugiej części obie drużyny długo nie potrafiły niczego wykreować. Śląskowi udało się to dopiero w ostatnich dziesięciu minutach. Dwie dobre sytuacje miał Erik Exposito, ale fatalnie pudłował. Nie potrafił oddać nawet celnego strzału.



W efekcie Śląsk przegrał pierwszy ligowy mecz w sezonie 2020/21. Piłkarze Pogoni uczcili jubileusz trenera i jednocześnie zrównali się punktami z wrocławianami.





Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 1-0 (0-0)

Bramki: 1-0 Michał Kucharczyk (89. karny)

Żółte kartki - Pogoń Szczecin: Hubert Matynia, Damian Dąbrowski, Alexander Gorgon. Śląsk Wrocław: Mark Tamas, Maciej Pałaszewski, Matus Putnocky, Szymon Lewkot

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Widzów 1 821

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - David Stec, Kostas Triantafyllopoulos, Benedikt Zech, Hubert Matynia - Damian Dąbrowski, Alexander Gorgon, Sebastian Kowalczyk (81. Kacper Smoliński), Maciej Żurawski (63. Adrian Benedyczak), Michał Kucharczyk - Paweł Cibicki (63. Kamil Drygas, 90. Jakub Bartkowski)

Śląsk Wrocław: Matusz Putnocky - Piotr Celeban, Mark Tamas, Wojciech Golla, Dino Sztiglec - Waldemar Sobota, Maciej Pałaszewski (85. Marcin Szpakowski), Lubambo Musonda (60. Bartłomiej Pawłowski), Piotr Samiec-Talar (46. Szymon Lewkot), Robert Pich - Mathieu Scalet (71. Erik Exposito)

MP

Po meczu Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław (1-0) powiedzieli:

Vitezslav Lavicka (trener Śląska Wrocław): "To boli stracić punkty w ostatnich minutach, w taki sposób. Mecz był wyrównany. Włożyliśmy w niego dużo energii, zarówno w trakcie spotkania, jak i przygotowując się do niego. Wiadomo, nie byliśmy dzisiaj w sytuacji optymalnej. Mieliśmy niewykorzystane trzy czy cztery okazje. W takim meczu może się zdarzyć, że w takiej sytuacji przeciwnik wykorzysta tę jedną swoją szansę".

Kosta Runjaic (trener Pogoni Szczecin): "Myślę, że był to bardzo wyrównany i trudny mecz. Nie było to niezasłużone zwycięstwo. Graliśmy z dobrze zorganizowanym rywalem, który nisko bronił. Dzisiaj zagraliśmy lepiej, szybciej piłką. Ten mecz pokazał, że wykonaliśmy krok do przodu w naszej grze. Jestem zadowolony z tego jak broniliśmy stałe fragmenty gry. Byliśmy na nie przygotowani, bo wiedzieliśmy, że rywale są groźni w tych sytuacjach, ale nie pozwoliliśmy im na wiele".

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy