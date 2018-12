Pogoń Szczecin ma nowego piłkarza. To fiński napastnik Santeri Hostikka, który podpisał 3,5-letni kontrakt z "Portowcami".

21-letni piłkarz ma za sobą występy w dwóch klubach: Pallokerho Keski-Uusimaa oraz FC Lahti. Występował w reprezentacjach młodzieżowych Finlandii, był także powołany na zgrupowanie seniorskiej kadry, ale jeszcze nie doczekał się debiutu.



W zakończonym właśnie sezonie fińskiej ekstraklasy Hostikka zdobył cztery bramki w 28 meczach dla klubu z Lahti.

Fin zasilił Pogoń po tym jak wygasł jego kontrakt z poprzednim klubem.



"Santeri nie przyszedł do nas za darmo, ponieważ musimy wypłacić ekwiwalent za wyszkolenie, ale myślę, że to inwestycja i pieniądze się zwrócą. Wierzymy w tego chłopaka, trener ocenił go pozytywnie. Miał propozycję spoza Polski, ale wybrał Pogoń, bo wierzy, że może zrobić kolejny krok w swojej karierze - trafić na stałe do reprezentacji. Życie na przykładach Hamalainena i Forsella pokazuje, że Finowie dobrze w Polsce się aklimatyzują. Trener też ma ciekawe doświadczenia z piłkarzami ze Skandynawii grającymi w Niemczech" - powiedział Dariusz Adamczuk, szef akademii Pogoni, cytowany na stronie klubu.



Hostikka będzia grał z numerem 16. W styczniu rozpocznie z zespołem przygotowania do drugiej części rozgrywek Ekstraklasy.

