Piłkarze Pogoni Szczecin, zajmujący aktualnie trzecie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, rozpoczęli 12-dniowe zgrupowanie w tureckim Belek. W niedzielę 19 stycznia rozegrają pierwszy z trzech sparingów - z rumuńską Universitatea Craiova.

"Portowcy" do Turcji przylecieli w środę wieczorem. W czwartkowy poranek odbyli pierwszy trening na tamtejszym boisku. Zgrupowanie w Belek potrwa do 28 stycznia. Trener Kosta Runjaic zabrał do Turcji 28 zawodników. Wśród nich jest nowo pozyskany z Leeds United napastnik Paweł Cibicki. Jest także Kamil Drygas, który w lipcu, w spotkaniu drugiej kolejki z Arką Gdynia zerwał więzadła z kolanie i od tego czasu pauzuje.

"Kamil jest na finiszu rehabilitacji typowo pozabiegowej. Przed nim start treningów motorycznych, które mają odbudowywać siłę mięśniową i czucie piłki" - powiedział klubowy lekarz Bartosz Paprota.

Do Belek nie poleciał za to inny pomocnik granatowo-bordowych, Zvonimir Kożulj. Zawodnik w miniony poniedziałek w Monachium przeszedł zabieg urazu pachwiny i do treningów wróci na początku lutego.

"Lecimy do Turcji jak do siebie, bo każdy z nas był tam już nie raz. Wiemy czego się spodziewać po hotelu i boiskach. Nie brakuje tam niczego. Trzeba wykonać tam swoją pracę, by być przygotowanym na drugą rundę. Aby wycisnąć z niej maksa" - powiedział przed wylotem do Turcji kapitan zespołu Sebastian Kowalczyk.

Szczecinianie w Turcji będą trenowali dwa razy dziennie. Zaplanowane mają trzy sparingi. Oprócz meczu z zespołem z Craiovej czeka ich jeszcze spotkanie z austriackim Sturmem Graz. Trzecie spotkanie jest jeszcze na etapie ustalania rywala.

Po powrocie do Polski Pogoń ma zaplanowany jeszcze pojedynek z liderem pierwszej ligi - Wartą Poznań (1 lutego w Szczecinie). Szczecinianie wznowią rozgrywki ligowe wyjazdowym meczem z Wisłą w Płocku, który odbędzie się 9 lutego.



