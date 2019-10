Pogoń Szczecin przegrała 1-2 z Rakowem Częstochowa w 11. kolejce Ekstraklasy. Wszystkie bramki padły w pierwszym kwadransie meczu. "Portowcy" wciąż są liderem tabeli, ale jeszcze w tej kolejce może wyprzedzić ich Cracovia oraz Lechia Gdańsk.

Spotkanie zaczęło się dla Pogoni rewelacyjnie. Już w 102. sekundzie meczu lider objął prowadzenie. Prawą stroną urwał się Jakub Bartkowski, po czym podał do zupełnie niepilnowanego Srdana Spiridonovicia. Ten z łatwością umieścił piłkę w bramce!

Beniaminek odpowiedział niemal natychmiast. Po ładnym rozegraniu podanie w pole karne wykonał Miłosz Szczepański, a dostał je Felicio Brown Forbes i miał przed sobą jedynie Dante Stipicę. Zza jego pleców piłkę próbował rozpaczliwie wybić jeszcze Bartkowski i uczynił to tak niefortunnie, że skierował ją do własnej bramki.

Po kwadransie było już 2-1 dla Rakowa! Tym razem gol padł po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, które zamknął Kamil Kościelny i strzałem głową pokonał Stipicę!

Dwa ciosy podziałały na Pogoń bardzo niekorzystnie. "Portowcy" przed przerwą nie potrafili zbliżyć się nawet do pola bramkowego rywala, a Raków mógł nawet podwyższyć prowadzenie. Z rzutu wolnego bardzo groźnie uderzył Igor Sapała, ale w bramce jeszcze lepiej spisał się Stipica. Tuż przed przerwą bramkarz Pogoni uratował swój zespół raz jeszcze po strzale Rusłana Babenki.

Trener Kosta Runjaić zareagował jeszcze w pierwszej połowie, przeprowadzając zmianę w 41. minucie. Santieri Hostikka zmienił Marcina Listkowskiego, który sam wydawał się być zaskoczony tak szybkim zdjęciem z boiska. Faktem jest jednak, że nie zagrał dziś najlepiej.

Po zmianie stron "Portowcy" zaczęli dłużej utrzymywać się przy piłce na połowie rywala. Wreszcie zaczęli dochodzić do sytuacji strzeleckich, jednak uderzenia Adama Buksy oraz Hostikki były niecelne.

Raków odpowiadał kontrami. Najgroźniejsze z nich przeprowadziali Daniel Bartl i Piotr Malinowski. Pierwszy uderzył ponad bramką, a strzał drugiego został zablokowany.

Beniaminek skutecznie odpierał ataki do końca meczu i odniósł czwarte zwycięstwo w sezonie. W tabeli dało mu to awans na 12. miejsce. Pogoń wciąż jest liderem, ale jeszcze w tej kolejce może wyprzedzić ją Cracovia oraz Lechia Gdańsk. Obie mają dwa punkty mniej i mecz do rozegrania.

Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 1-2 (1-2)

Bramki: 1-0 Spiridonović (2.), 1-1 Bartkowski (8. - bramka samobójcza), 1-2 Kościelny (14.).

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Kostas Triantafyllopoulos, Santeri Hostikka. Raków Częstochowa: Igor Sapała, Jarosław Jach, Felicio Brown Forbes.

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce). Widzów 3 900.

Pogoń Szczecin: Dante Stipica - Jakub Bartkowski, Kostas Triantafyllopoulos, Benedikt Zech, Hubert Matynia - Sebastian Kowalczyk, Zvonimir Kozulj (81. Iker Guarrotxena), Damian Dąbrowski, Marcin Listkowski (41. Santeri Hostikka), Srdjan Spiridonovic (70. Adam Frączczak) - Adam Buksa.

Raków Częstochowa: Jakub Szumski - Jarosław Jach, Tomas Petrasek, Kamil Kościelny (83. Kamil Piątkowski) - Michał Skóraś, Igor Sapała, Petr Schwarz, Rusłan Babenko, Miłosz Szczepański (57. Piotr Malinowski) - Daniel Bartl (72. Dawid Szymonowicz), Felicio Brown Forbes.

Powiedzieli po meczu Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa (1-2):

Marek Papszun (trener Rakowa): "Zmierzyły się drużyny z różnych biegunów tabeli. Doświadczona Pogoń gra o inne cele i zmierzyła się z beniaminkiem. Mieliśmy pomysł na ten mecz. Wiele sytuacji stworzyliśmy, by ten mecz wcześniej zamknąć. Nie jest łatwo zagrać dobrze po dwóch meczach przegranych w takich okolicznościach, jakie mieliśmy. Niczego specjalnego przed tym meczem nie stosowałem. Korygujemy te błędy, które popełnialiśmy wcześniej. Akcja Pogoni była na dużej jakości. Natomiast my później wyprowadziliśmy dwie akcje bramkowe, które dały nam zwycięstwo".

Kosta Runjaic (trener Pogoni): "Wszystko we mnie buzuje. W pierwszej połowie nie walczyliśmy tak, jak powinniśmy z takim zespołem, jakim jest Raków. Gol na 1-1 to były milimetry od spalonego. Drugi, jego konsekwencją. Przeciwnik zagrał dobrze i jak dalej będzie tak grał, to utrzyma się w lidze. Jestem przybity. Zdrowotnie i z powodu tego co się stało".



