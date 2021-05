Jean Carlos oficjalnie trafił do Pogoni Szczecin. Brazylijczyk wychowany w Hiszpanii w poniedziałek pożegnał się z Wisłą Kraków, a już w środę podpisał umowę z klubem z Pomorza Zachodniego. Jego kontrakt będzie obowiązywał przez dwa lata, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Jean Carlos Silva Rocha do Białej Gwiazdy dołączył latem 2019 roku, czyli za kadencji Macieja Stolarczyka. W barwach krakowskiego klubu grał dość regularnie zarówno w sezonie 2019/2020, jak i we właśnie zakończonym 2020/2021. Wszystko zmieniło się jednak w kwietniu. Został wówczas odstawiony przez Petera Hyballę. Jak przekonywał piłkarz w rozmowie z Interią - bez żadnego powodu. - Od meczu z Podbeskidziem nie znalazłem się nawet w składzie meczowym. Od tamtej pory strzeliliśmy raptem dwie bramki w pięciu meczach, więc rzeczywiście teoretycznie można byłoby zmienić coś w grze ofensywnej. Ja jednak czuję, że ten trener nikogo w klubie nie szanuje. W moim przypadku uważam, że jest to kwestia osobista, coś personalnego. Do tej pory tak naprawdę nie wiem, dlaczego przestałem nagle mieścić się w kadrze meczowej. Trener Peter Hyballa nic mi w tym temacie nie zakomunikował, nic nie wyjaśnił - skarżył się zawodnik.

W takiej sytuacji Jean Carlos postanowił szukać sobie nowego miejsca pracy. W Szczecinie był widziany już na początku maja. Pogoń zwlekała jednak z oficjalnym komunikatem. Ten pojawił się bowiem dopiero dzisiaj. Kibice Portowców na wieść o zatrudnieniu Jeana Carlosa zareagowali raczej bez większych emocji. Na ten moment wydaje się, że Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem to uzupełnienie składu. Bardzo zresztą potrzebne, bo ofensywa szczecinian kulała w ostatnich tygodniach. Dużym atutem Jeana Carlosa jest jego wszechstronność. Może występować i jako napastnik, i skrzydłowy, i ofensywny pomocnik. Takich piłkarzy lubi Kosta Runjaic. Podobną rolę spełniał chociażby bardzo lubiany w Szczecinie Zvonimir Kozulj.W rozmowie z oficjalnym portalem Pogoni Jean Carlos zapewniał, że styl gry i taktyka jego nowej drużyny bardzo mu odpowiada: - To taki styl, który jest rodzajem hiszpańskiej tiki-taki. Wychowałem się w podobnej taktyce i będę się cieszył, jeśli w takim stylu nadal będziemy grali. Nie mogę się doczekać startu przygotowań do kolejnego sezonu. Sprawdzałem informacje na temat Pogoni. Wiem, że jesteście tu wielką rodziną, a klub jest nastawiony na rozwój i ciągłą pracę. Miejsce, w którym teraz jest Pogoń to właśnie zasługa tej pracy. Pogoń realizuje świetny projekt. Sądzę, że to dla mnie dobre wyzwanie i jestem podekscytowany tym, że będę współtworzył klub. Pragnę pomagać drużynie - powiedział były piłkarz Wisły.

W Szczecinie Jean Carlos będzie występował z numerem 21 na koszulce.

Jakub Żelepień