Pogoń Szczecin. Piłkarze wznowili treningi

Trzeci zespół piłkarskiej Ekstraklasy - Pogoń Szczecin - rozpoczął przygotowania do rundy wiosennej. W środę piłkarze odbyli pierwszy trening w 2020 roku. W najbliższą niedzielę zagrają pierwszy sparing z Herthą BSC w Berlinie.

Podopieczni Kosty Runjaicia we wtorek i środowe przedpołudnie przechodzili w Szczecinie serię badań i testów. Dopiero po nich, po południu, odbyli pierwsze zajęcia treningowe. Przez pierwszy tydzień zespół będzie przygotowywał się na własnych obiektach. 16 stycznia drużyna wyleci na zimowe zgrupowanie do Turcji. Jej bazą będzie ten sam ośrodek, co w dwóch poprzednich latach znajdujący się w miejscowości Belek.

Wcześniej, bo już w najbliższą niedzielę (12 stycznia) Portowcy zagrają mecz sparingowy z 12. zespołem 1.Bundesligi Herthą BSC w stolicy Niemiec. Będzie to ostatni mecz kontrolny berlińczyków przed wznowieniem rozgrywek ligi niemieckiej. Spotkanie ma być zamknięte dla mediów i kibiców.

Zgrupowanie w Belek potrwa do 28 stycznia. W tym czasie zespół Kosty Runjaicia ma rozegrać cztery mecze, m.in. z rumuńską Universitatea Craiova i austriackim Sturmem Graz. Ustalenia co do dwóch pozostałych sparingpartnerów są w trakcie.

Po powrocie do Polski Pogoń ma zaplanowany jeszcze pojedynek z liderem pierwszej ligi - Wartą Poznań (1 lutego w Szczecinie). Szczecinianie wznowią rozgrywki ligowe wyjazdowym meczem z Wisłą w Płocku, który odbędzie się 9 lutego.

W drużynie nie ma już najlepszego napastnika zespołu Adama Buksy, który w grudniu podpisał kontrakt z amerykańskim zespołem New England Revolutions i Ikera Guarrotxeny, który przeszedł do greckiej drużyny Volos. Z trenerem Runjaiciem nie współpracuje już jego dotychczasowy asystent Dietmar Brehmer, który objął posadę pierwszego szkoleniowca Odry Opole. Miejsce Brehmera w Pogoni zajął Tomasz Kaczmarek, który wcześniej pracował jako m.in. w Victorii Koeln, Stuttgarter Kickers, Fortunie Koeln, duńskim Stabaek IF oraz reprezentacji Egiptu.