Paweł Stolarski przeszedł z Legii Warszawa do Pogoni Szczecin. Piłkarz podpisał 3,5-letni kontrakt.

Stolarski przez ostatnie 2,5 roku występował w Legii Warszawa. W jej barwach rozegrał 44 mecze i strzelił dwa gole.



W tym sezonie nie miał wielu okazji do gry. Wystąpił tylko w czterech ligowych meczach, jednym w Pucharze Polski i Superpucharze.



Jego kontrakt z Legią obowiązywał do końca obecnych rozgrywek. Piłkarz mógł więc podpisać umowę z dowolnym klubem i latem przenieść się za darmo. Pogoń jednak zdecydowała się go wykupić. Stolarski dołączy do drużyny 4 stycznia, gdy ekipa Kosty Runjaicia rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej.



W Szczecinie Stolarski będzie grał z numerem 41. Z Pogonią związał się do końca czerwca 2024 roku.



