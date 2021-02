Rzecznik dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej Adam Gilarski poinformował o zawieszeniu Pawła Cibickiego w prawach zawodnika. Jest to efekt decyzji Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej.

Sprawa dotyczy zarzutów korupcyjnych, które usłyszał 27-letni piłkarz. 26 maja 2019 r. Cibicki - grając dla drużyny IF Elfsborg - otrzymał żółtą kartkę w meczu z Kalmar FF, co miało być przedmiotem niedozwolonego zakładu bukmacherskiego.



"Szwedzka federacja piłkarska poinformowała Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN o decyzji Komisji Dyscyplinarnej Szwedzkiego Związku Piłki Nożnej z 3 lutego 2021 r. o tymczasowym zawieszeniu Pawła Cibickiego w meczach piłkarskich oraz wszelkiej aktywności sportowej do czasu zakończenia sprawy karnej dotyczącej match-fixingu. Sprawa dotyczy otrzymania przez Pawła Cibickiego pieniędzy za upomnienie żółtą kartką w meczu ligi szwedzkiej w sezonie 2018/2019 Kamlar KK - IF Elfsborg i nie jest związana z jego występami na boiskach Ekstraklasy. Jednakże, bardzo poważny zarzut dotyczący przewinienia manipulowania meczami piłkarskimi, skutkuje - w świetle Kodeksu Dyscyplinarnego FIFA - jego odpowiedzialnością jako zawodnika Pogoni Szczecin" - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na portalu "Łączy nas piłka" (pisownia oryginalna).

Cibicki trafił do Pogoni w styczniu minionego roku. Do tej pory wystąpił w 19 meczach "Portowców", w których zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. Teraz jego przyszłość w klubie ze Szczecina stanęła pod ogromnym znakiem zapytania.

- Mamy tak skonstruowane kontrakty z zawodnikami, że w przypadku ewentualnego zawieszenia przez PZPN będziemy mogli odstąpić od kontynuowaniu umowy - komentował sprawę Cibickiego prezes Pogoni Jarosław Mroczek przed poznaniem decyzji polskiej centrali .



