Piłkarz Pogoni Szczecin Paweł Cibicki jest podejrzany o wzięcie łapówki w zamian za otrzymanie żółtej kartki w meczu szwedzkiej ekstraklasy w 2019 roku. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie wszczął Rzecznik Dyscyplinarny PZPN Adam Gilarski.

"Szwedzka federacja piłkarska poinformowała Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN o toczącym się wobec Pawła Cibickiego postępowaniu karnym, w związku z niedozwolonymi zakładami bukmacherskimi. Sprawa dotyczy otrzymania przez Pawła Cibickiego pieniędzy za upomnienie żółtą kartką w meczu ligi szwedzkiej w sezonie 2018/2019 pomiędzy Kalmar KK i IF Elfsborg" - poinformował PZPN na swojej stronie internetowej.

Kilka dni temu o wniesieniu do sądu aktu oskarżenia w tej sprawie donosiły szwedzkie media, nie podając jednak nazwiska podejrzanego piłkarza. Prokurator Staffan Edlund ujawnił jedynie, że zawodnik klubu IF Elfsborg miał otrzymać 300 tys. koron (ok. 30 tys. euro) w formie "pożyczki" od graczy, którzy postawili w zakładach większą sumę na to, że otrzyma on żółtą kartkę.

Dwie inne osoby mają być również sądzone pod zarzutem wręczenia łapówki i złamania szwedzkiego prawa hazardowego.

af/ krys/

