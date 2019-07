Pogoń Szczecin formalnie wystąpi do nadawców meczów Ekstraklasy, by jak najrzadziej wyznaczali jej mecze na piątki i poniedziałki. Klub argumentuje prośbę budową stadionu.

To reakcja Pogoni na ogłoszenie terminarza piątej i szóstej ligowej kolejki. Mecz klubu ze Szczecina z Wisłą Płock w ramach szóstej serii gier zaplanowano na poniedziałek 26 sierpnia. To już drugi poniedziałek na stadionie w Szczecinie w tym sezonie - w drugiej kolejce Pogoń zagra tego dnia z Arką Gdynia.



"Klub jest tą decyzją zaskoczony, gdyż przed rozpoczęciem rozgrywek - w związku z trwającą budową - złożył wniosek dotyczący planowania terminarza. Dziś, po rozmowach i przy wsparciu Ekstraklasy SA, klub i wykonawca ponownie formalnie wystąpią do obu nadawców telewizyjnych, by uwzględnili ten wniosek" - głosi komunikat klubu na oficjalnej stronie internetowej.



Pogoń prosi, by jej mecze w Szczecinie nie były rozgrywane w piątki i poniedziałki. Wniosek argumentuje pracami budowlanymi na stadionie - kiedy na stadionie jest rozgrywany mecz, wykonawca nie może kontynuować robót.



"Na tym jego problemy jednak się nie kończą, gdyż mecze zaplanowane na piątki i poniedziałki znacznie utrudniają także inną logistykę prac, krzyżują długofalowe działania zaplanowane z wyprzedzeniem oraz zwiększają znacznie koszty personelu czy wynajmu maszyn. To wszystko znacząco wpływa przede wszystkim na harmonogram, postęp prac i zwiększa ryzyko ich opóźnienia" - czytamy w komunikacie Pogoni.



Budowa nowego stadionu w Szczecinie ruszyła na dobre na wiosnę. Ma potrwać trzy lata, do końca najbliższego sezonu mecze z trybun będzie mogło oglądać tylko 4800 widzów. Nowy stadion ma mieścić 20500 kibiców.

DG